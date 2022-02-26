Тероборона спіймала "на гарячому" диверсанта, який підпалював сухостій на підступах до Києва

Тероборона спіймала "на гарячому" диверсанта, який підпалював сухостій на підступах до Києва

Диверсанта застукали на гарячому, коли він підпалював сухостій на відкритій території.

Сьогодні, 26 лютого, підрозділи територіальної оборони зловили диверсанта, якому керівництвом херсонської диверсійно-розвідувальної групи було поставлено завдання здійснювати підпали на підступах до Києва.

Про це повідомляє радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Диверсанта застукали на гарячому, коли він підпалював сухостій на відкритій території для того, чтоб оголіти позиції українських захисників України. Із цим покидьком розберуться по всіх законах воєнного часу.

Закликаю кожного із вас бути пильним та уважним, повідомляти про будь-яких підозрілих осіб чи підозрілі дії з їхнього боку. Лише разом, згуртувавшись, зможемо дати відсіч ворогу на всіх фронтах!", - йдеться у повідомленні.