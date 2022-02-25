Тероборона Києва звернулася до власників дронів: потрібна допомога

Киян закликали використовувати дрони для патрулювання міста.

У п'ятницю, 25 лютого, на другий день вторгнення Росії до України керівництво 112-ї окремої бригади територіальної оборони міста Києва звернулося до мешканців столиці, які мають у власності дрони, з проханням про допомогу.

Відповідне оголошення з’явилося на офіційній Facebook-сторінці Міноборони.

“Київ - наша домівка, боронити його - спільна задача. Ти та твій дрон потрібні Києву в цю люту мить!” - йдеться у цьому закликові.

Власникам дронів пропонують надати апарат у користування досвідченим пілотам, а за умови достатніх навиків управління - долучитися до спільного патрулювання із підрозділами 112 окремої бригади тероборони.

Для цього просять контактувати із 112 ОБрТрО у месенджер на офіційній Facebook-сторінці.

У повідомленні просять вказувати:

район міста, де зручніше;

досвід в пілотуванні;

тип дрона;

кількість акумів;

чи служив в армії і коли;

контактні дані.

Нагадаємо, на столичній Оболоні у п'ятницю, 25 лютого, станом на 10:00 тривав бій з російськими диверсантами.

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