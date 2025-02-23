Терміново закривайте вікна: що не так з повітрям у Києві

Синоптики прогнозують зміну погодних умов, що може позитивно вплинути на якість повітря найближчим часом.
У Києві тимчасово погіршилася якість повітря. Рівень забрудненості на правому березі оцінюється як середній, а на лівому – дуже високий.
Про це повідомили у КМДА.
Фахівці рекомендують мешканцям лівого берега до покращення якості повітря:
- зачинити вікна;
- мінімізувати перебування на вулиці;
- пити багато води;
- увімкнути очищувач повітря на максимальну потужність.
Причиною є накопичення завислих часток пилу. Маловітряна погода та підвищений атмосферний тиск не сприяють розсіюванню шкідливих речовин, що призвело до погіршення екологічної ситуації.
Нагадаємо, у суботу, 22 лютого, у Києві виник конфлікт між водіями автомобілів Hyundai і Mitsubishi. При цьому водій Mitsubishi дістав пістолет, вистрелив у напрямку опонента і втік з місця пригоди.
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