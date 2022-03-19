Терміново потрібен зелений коридор: у Демидові в зоопарку "XII Місяців" гинуть тварини

Терміново потрібен зелений коридор: у Демидові в зоопарку "XII Місяців" гинуть тварини

Тварини помирають від голоду, холоду та від жаху, викликаного вибухами та пострілами.

У Демидові у зоопарку "XII Місяців" гинуть тварини. Вони помирають від голоду, холоду та від жаху, викликаного вибухами та пострілами.

Про це повідомив директор зоопарку "XII Місяців" Михайло Пінчук.

Пінчук наголошує на необхідності зелених коридорів, щоб була можливість доправити до звіринця їжу та дизпаливо.

"Нам потрібні зелені коридори, нам треба передавати їжу та дизель, допоможіть хтось може", - написав він у Facebook.

"На превеликий жаль, без зелених коридорів і будь-яких змін у нашому регіоні, я тільки й можу що показувати як йде наш прекрасний дитячий садок. Бай, Жуха!", - написав директор зоопарку, коментуючи смерть молодого гієноподібного собаки.

К огромному сожалению, в отсутствие зеленых коридоров и каких-либо изменений в нашем регионе, я только и могу что показывать как уходит наш прекрасный детский сад. Бай, Жуха! Опубліковано Михаилом Пинчуком Субота, 19 березня 2022 р.

Напередодні Пінчук повідомив про смерть мавпочки-тамаринки.

"Життя є життя, чиїм би воно не було. Віддавати його сумно. Вчора на наших очах від слабкості та холоду заснула ця красуня-тамаринка. Сподіваюся, це побачать ті, від кого залежить рішення. Незабаром цією дорогою вирушить весь зоопарк...", - підсумував Пінчук.

Жизнь есть жизнь, чья бы она ни была. Отдавать ее грустно. Вчера на наших глазах от слабости и холода заснула эта красавица-тамаринка. Надеюсь, это увидят те, от кого зависит решение. Скоро по этой дороге отправится весь зоопарк. Нам нужны зеленые коридоры, нам нужно передавать еду и дизель, помогите кто может. Опубліковано Парк XII Місяців Пʼятниця, 18 березня 2022 р.

Як повідомлялось, співробітники зоопарку звертаються до всіх, хто має можливість дістатися до Демидова, допомогти наступним чином:

1. Передати продукти. Потрібні овочі, фрукти, особливо потрібне м'ясо чи птиця.

2. Надати дизельне паливо.

Також, незалежно від свого розташування, ви можете:

підтримати фінансово переказом на картку або через IBAN;

поширити у ЗМІ та на сторінках міжнародних організацій реквізити та заклик про допомогу.

Дізнатися більше про ситуацію в зоопарку можна тут.

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