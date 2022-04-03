Території розміновують, але у людей досі немає зв‘язку, світла й газу: яка ситуація у звільнених від окупантів районах Київщини

Території розміновують, але у людей досі немає зв‘язку, світла й газу: яка ситуація у звільнених від окупантів районах Київщини

У Вишгородському районі ситуація досі напружена.

У Київській області станом на 3 квітня у звільнених від російських окупантів населених пунктах Бучанського, Вишгородського, Броварського районів силами оборони проводиться зачистка та розмінування. Туди наразі людям завозять гуманітарну допомогу. Території розміновують, але у людей досі немає зв‘язку, світла й газу.

Про це голова Київської ОВА Олександр Павлюк повідомив у Telegram.

На півночі окупанти завершили виведення підрозділів з територій України до РФ та Білорусі. Триває виведення до Росії (через Сумську область) підрозділів зі складу 2 загальновійськової армії Центрального воєнного округу, які діяли в напрямку Броварів.

У звільнених від загарбника населених пунктах Бучанського, Вишгородського, Броварського районів силами оборони проводиться зачистка та розмінування. Також завозиться гуманітарна допомога.

Ситуація по районах

Обухівський, Бориспільський, Білоцерківський, Фастівський райони

Ситуація контрольована. Триває робота з прийому, зберігання та направлення гуманітарних вантажів. Налагоджений дистанційний освітній процес. Підприємства агропромислового комплексу проводять весняно-польові роботи. Сили оборони – у підвищеній боєготовності.

Бучанський район

У громадах, які перебували під окупацією, проводяться роботи з розмінування, відновленню газо-, електропостачання, зв'язку. Завозиться гуманітарна допомога.

Броварський район

Територія повністю контрольована. В окремих населених пунктах через проведення бойових дій завдано значних ушкоджень інфраструктурі та житловому фонду. Зокрема, це території Великодимерської, Калитянської та Баришівської громад.

Вишгородський район

Ситуація в районі залишається напружена, але контрольована. Продовжується робота з укріплення обороноздатності району.

В Іванківській, Димерській та Поліській громадах – гуманітарна катастрофа, відсутній зв‘язок, електропостачання, продукти харчування та ліки.

Славутич має потребу в продуктах харчування, пальному та медикаментах.

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