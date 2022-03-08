Основні зусилля спрямовані на підготовку міста до кругової оборони.

Голова Військової адміністрації Києва Микола Жирнов вчергове підкреслив, що столиця лишається "об'єктом номер один" для захоплення російськими окупантами.

Він наголосив, що територіальна оборона Києва продовжує укріплювати свої позиції.

Про це він розповів у відеозверненні, опублікованому на сайті КМДА.

Жирнов зазначив, що важливими для оборони є напрямки Димер-Київ, Козелець-Бровари, Коростишів-Київ, Пирятин-Бориспіль. Основні зусилля територіальної оборони спрямовані на підготовку міста до кругової оборони у будь-яких умовах.

На підході до Києва облаштовують опорні пункти та загородження на всіх лініях оборони.

Окремо генерал подякував сьогодні українським жінкам:

"Ви войовничі, сильні, прекрасні і незалежні, як і наша країна... Вітаючи жінок, хочемо, аби це свято прийшло разом із перемогою добра над злом. Тому всі захищаємо і разом до перемоги!".

Нагадаємо, у Києві з’явилась військова адміністрація за призначенням Зеленського. За оборону столиці буде відповідати кваліфікований військовий.

Втрати росії станом на 8 березня / ТСН.ua



