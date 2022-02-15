Теракт біля телеканалу "Еспресо" у Києві: завершено досудове розслідування стосовно виконавців

Для замаху зловмисники використали саморобний радіокерований вибуховий пристрій направленої дії потужністю 450 грам тротилу.

У Києві завершено досудове розслідування стосовно виконавців теракту біля телеканалу "Еспресо".

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"Завершено спеціальне досудове розслідування відносно двох осіб, які підозрюються в організації та вчиненні терористичного акту біля телеканалу "Еспресо", внаслідок якого двоє людей загинуло та ще троє громадян, у тому числі чинний на той час народний депутат України, отримали поранення (ст. 112, ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст.263-1 КК України)", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Цей резонансний злочин стався 25 жовтня 2017 року біля офісу телеканалу на вул. Адама Міцкевича в м. Києві, коли народний депутат України Ігор Мосійчук разом з політтехнологом у супроводі охоронця виходив на вулицю після участі в прямому ефірі. Для замаху зловмисники використали саморобний радіокерований вибуховий пристрій направленої дії потужністю 450 грам тротилу, який приховали у мопеді, залишеному ними біля входу в приміщення телеканалу.

Внаслідок вибуху народний депутат, політолог та випадкова перехожа отримали поранення від ураження металевими кульками, використаними при виготовленні саморобного вибухового пристрою. Охоронець народного депутата, а також ще один випадковий перехожий від отриманих поранень загинули.

Згідно з матеріалами слідства, підозрювані – громадяни України, один з яких є уродженцем Азербайджанської Республіки, діючи за попередньою змовою з особою, матеріали щодо якої виділені в окреме кримінальне провадження, вчинили терористичний акт з метою посягання на життя народного депутата України Ігоря Мосійчука.

Після вчинення злочину один з виконавців виїхав через Республіку Білорусь до Російської Федерації, а інший - через пункт пропуску "Каланчак" до тимчасово окупованої території АР Крим. Наразі вони оголошені у розшук.

За результатами проведення слідчих дій правоохоронцям також вдалося встановити особу пособника, яка надавала безпосередню допомогу у виготовленні вибухового пристрою. Це мешканець Києва, обвинувальний акт відносно якого вже перебуває на розгляді в Солом’янському районному суді столиці.

У зв’язку з переховуванням від слідства двом виконавцям заочно повідомлено про підозру та отримано дозвіл суду на здійснення стосовно них спеціального досудового розслідування.

Нині слідство стосовно вказаних осіб завершено та оголошено про виконання вимог ст. 290 КПК України, після чого обвинувальні акти будуть скеровані до суду для розгляду по суті.

Крім того, у межах досудового розслідування допитано понад 800 свідків, опрацьовано відеозаписи з 112 камер спостереження, проаналізовано телефонні трафіки понад 10 тисяч абонентів.

Нагадаємо, 30 січня правоохоронці затримали групу осіб, які планували організувати масові заворушення в Україні.

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