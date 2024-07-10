Тепловий удар: у Київській ОВА розповіли про симптоми та першу допомогу (інфографіка)

Тепловий удар є небезпечним станом, який може призвести до серйозних наслідків.
Цими днями мешканців Києва і області чекає аномальна спека. Якщо людина довго перебуває під впливом прямих сонячних променів або у теплому приміщенні, у неї може розвинутися небезпечний стан – тепловий удар. Він виникає внаслідок перегрівання тіла та порушення теплового балансу.
У Київській ОВА розповіли про симптоми та першу допомогу у випадку теплового удару.
"Якщо ви підозрюєте тепловий удар у себе чи близьких, зателефонуйте за номером 103 – диспетчер допоможе вам сконтактувати з лікарем та за потреби надішле бригаду екстреної медичної допомоги", – йдеться у повідомленні.
Як надати першу допомогу у випадку теплового удару
- Перейдіть або перенесіть постраждалого у затінене прохолодне місце.
- Охолоджуйте постраждалого. Використовуйте прохолодні вологі рушники, льодяні пакети (прикладати на шию, пахвові западини, пах), щоб знизити температуру тіла.
- Якщо постраждалий у свідомості, давайте йому пити воду, але невеликими порціями.
- У разі блювання, покладіть людину на бік.
- Стежте за станом постраждалого: диханням, пульсом і свідомістю до прибуття медичної допомоги.
"Тепловий удар є небезпечним станом, який може призвести до серйозних наслідків, тому важливо вміти розпізнавати його симптоми та знати, як надати першу допомогу", – підсумували у КОВА.
Нагаадаємо, у Києві 10-го липня очікується суха спекотна погода з температурою повітря +30+33 градуси. Надалі спека посилиться. "Триватиме довго, але не вічно", - каже синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, пік спеки очікується 14-17 липня.
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