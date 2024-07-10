Тепловий удар: у Київській ОВА розповіли про симптоми та першу допомогу (інфографіка)

Тепловий удар є небезпечним станом, який може призвести до серйозних наслідків.

Цими днями мешканців Києва і області чекає аномальна спека. Якщо людина довго перебуває під впливом прямих сонячних променів або у теплому приміщенні, у неї може розвинутися небезпечний стан – тепловий удар. Він виникає внаслідок перегрівання тіла та порушення теплового балансу.

У Київській ОВА розповіли про симптоми та першу допомогу у випадку теплового удару.

"Якщо ви підозрюєте тепловий удар у себе чи близьких, зателефонуйте за номером 103 – диспетчер допоможе вам сконтактувати з лікарем та за потреби надішле бригаду екстреної медичної допомоги", – йдеться у повідомленні.

Як надати першу допомогу у випадку теплового удару

Перейдіть або перенесіть постраждалого у затінене прохолодне місце.

Охолоджуйте постраждалого. Використовуйте прохолодні вологі рушники, льодяні пакети (прикладати на шию, пахвові западини, пах), щоб знизити температуру тіла.

Якщо постраждалий у свідомості, давайте йому пити воду, але невеликими порціями.

У разі блювання, покладіть людину на бік.

Стежте за станом постраждалого: диханням, пульсом і свідомістю до прибуття медичної допомоги.

Тепловий удар – небезпечний стан, спричинений перегрівом тіла / Фото: Міністерство охорони здоров’я України

"Тепловий удар є небезпечним станом, який може призвести до серйозних наслідків, тому важливо вміти розпізнавати його симптоми та знати, як надати першу допомогу", – підсумували у КОВА.

Нагаадаємо, у Києві 10-го липня очікується суха спекотна погода з температурою повітря +30+33 градуси. Надалі спека посилиться. "Триватиме довго, але не вічно", - каже синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, пік спеки очікується 14-17 липня.

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