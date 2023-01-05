Тепло розбудило кажанів: до балкону киянина залетіла "руда вечірниця"

Киянин помітив на своєму балконі кажана, який залетів у вікно. Як повідомляють в соціальних мережах – це сталося на Харківському масиві в Києві. Господаря явно налякав незваний гість. Кажан повзає по підлозі, але не відомо, чи він травмований.

Як розповіли нам в Київському зоопарку, цей вид кажана – «вечірниця руда». Кажан середніх розмірів з довгими вузькими крилами. В великих містах «руда вечірниця» мешкає на околицях, або в парковій зоні подалі від людей. Але як бачимо на Харківському масиві доволі близько підібралась до людей.

Кажан міг випадково залетіти в помешкання. В зоопарку радять не лякатися його, а, навпаки, допомогти тварині.

«Потрібно взяти махровий рушник і акуратно взяти кажана на нього. Потім покласти його біля відкритого вікна, він сам полетить. Якщо кажан отримав стрес або помітно, що він травмований, то тоді його потрібно акуратно покласти в коробочку та принести до нас в зоопарк. У нас діє центр по реабілітації кажанів», - розповів сайту ТСН.ua гендиректор Київського зоопарку Кирило Трантін.

Він додає, що кажан міг просто сильно вдаритись, коли летів і так потрапив в помешкання киянина.

В зоопарку додають, що це не поодинокий випадок. Через аномальне тепло деякі кажани зарано прокидаються і шукають їжу та воду.

«Наразі на реабілітації в нашому центрі перебуває понад 30 кажанів. Їх до нас приносять мешканці Києва та волонтери. В столиці найчастіше зустрічається чотири види кажанів. А «руда вечірниця» дуже часто потрапляє до нас. Цей вид колоніальний, вони зимують великими групами. Кажани сплять і знаходяться в такому собі анабіозі, а при потеплінні найбільш худенькі прокидаються. Вони шукають більш тепле місце, їжу та воду. Коли вони до нас в центр потрапляють, то страждають зневодненням», - розповідає Євгенія Улюра, науковий співробітник Київського зоопарку, керівник програми з реабілітації кажанів.

Вона додає, що кажани можуть потрапити до помешкань через вікно, або вентиляційні отвори. Зазвичай вони в Києві зимують на горищах або в підвальних приміщеннях. У природі кажани живуть в дуплах старих дерев. Але таких вже нажаль в Києві вже немає, та у приміській зоні теж. Ось вони і селяться на горищах будинків.

«Якщо ви помітили кажана в квартирі, то не потрібно його виганяти. Якщо він не відлітає сам, то потрібно обережно посадити його в коробочку з прорізями для повітря. Для цього можна використовувати рушник, а ще краще вдягнути зимові рукавиці. Кажана потрібно брати обережно, аби не травмувати і щоб він не вкусив вас та ваших домашніх улюбленців. Варто дати йому трішки води. Коли сильний мороз, то не потрібно кажана випускати на вулицю, бо він там загине. Йому буде важко знайти тепле місце та їжу. Краще передати його до нашого центру», - розповідає Євгенія Улюра.

Нагадаємо, кияни продовжують дивуватися природним аномаліям, які спостерігаються в місті через занадто теплу погоду. В парку Володимирська гірка, за Михайлівським Золотоверхим собором, помітили незвичну ялинку, яка квітує.

Навала кажанів: що робити та до кого звертатися, якщо вдома помітили летючих

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