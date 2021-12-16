Теплий грудень дозволив знизити тариф на опалення у Києві

За листопад середній тариф за опалення склав 22,6 грн/кв. м, що на 12% менше, порівняно з минулим роком.

Тепла погода, яка панувала у Києві в грудні 2021 року, дала змогу встановити тариф на опалення для будинків, обладнаних відповідним лічильником, на 12% менше, порівняно з груднем минулого року.

Про це під час брифінгу 16 грудня повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв, йдеться на сайті КМДА.

Також читайте До Києва прийде серйозне похолодання

"Погода прийнятна, достатньо тепла, як для грудня, дозволила нам використати повною мірою лічильники тепла, що дозволило тариф на опалення в цьому місяці мати на середньому рівні 22,6 грн/кв. м. Це на 12% менше, ніж аналогічний місяць минулого року", – зазначив посадовець.

Пантелеєв додав, що при цьому в столиці постійно збільшується кількість будинків, які долучаються до заходів з енергоефективності.

"Користуючись міськими програмами співфінансування, будинкові громади міняють теплопункти на сучасні, утеплюють будинки, міняють вікна, двері. В результаті, окрім комфортних умов, з’являється економія", – зауважив заступник голови КМДА.

За його словами, заходи з енергоефективності в окремих будинках дозволили знизити тариф на тепло до рівня у 12-14 гривень за кубічний метр. Водночас міська влада зберегла тарифи на основні послуги, такі як опалення та гаряча вода.

У киян є можливість перевірити нарахування за тепло за допомогою спеціального онлайн-сервісу – https://teplo.org.ua/, відповідно до площі будинку, зовнішньої температури та наявності чи відсутності енергоефективних заходів. Також є можливість порівняти обсяги споживання тепла свого будинку з будинками, де проведено заходи з енергоефективності. Сервіс налічує інформацію про обсяги та структуру споживання тепла будинком в опалювальний сезон, встановлені в ньому прилади обліку, опалювальні площі та теплоджерела.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

Читайте також: