Тендер на відбудову "Охматдиту" скасують і проведуть новий: заява голови МОЗ

Кошти, які на відновлення лікарні зібрав благодійний фонд, будуть перераховані на казначейський рахунок медустанови.

Очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що тендер на відбудову дитячої лікарні "Охматдит" у Києві буде скасовано та проведено знову – через систему Prozorro протягом 7-16 днів.

Про це міністр охорони здоров’я повідомив на брифінгу 2 серпня.

Ляшко повідомив, що провів напередодні консультації з Нацполіцією та "попросив подивитися компанію, яка претендує бути переможцем відбору, який проводився фондом".

"Є застереження, що на балансі цієї компанії немає відповідної кількості техніки, яка дозволить працювати та виконувати ті роботи, які передбачені", – сказав міністр.

Зважаючи на це, було вирішено, що благодійний фонд "Охматдит – Здорове дитинство" перерахує ті кошти, які вдалося зібрати після російської атаки 8 липня, на казначейський рахунок "Охматдиту".

Ляшко також анонсував створення ревізійно-наглядової ради щодо використання цих коштів. До неї увійдують шість благодійників, які перерахували найбільшу кількість грошей, представник від МОЗ, представник від адміністрації "Охматдиту" та представники пацієнтських, антикорупційних, будівельних та інших організацій. Це буде не більше 15 людей.

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"Ми виписуємо критерії та йдемо по процедурі, яка передбачана чинним законодавством, бо кошти стають державними. І ми оголошуємося через процедуру Prozorro. Критерії того оголошення – хто може податися, які повинні бути критерії до підрядника – будуть зазначені там, узгоджені з цією ревізійно-наглядовою радою", – розповів очільник МОЗ.

Нагадаємо, 19 липня благодійний фонд "Охматдит – здорове дитинство" оголосив тендер на проведення ремонту лікарні "Охматдит", а вже 1 серпня було оголошено переможця. Ним стало ТзОВ "Будтехнолоджі". Як з’ясували журналісти, фірма-переможниця заявила майже найвищу ціну серед усіх 14 кандидатів.

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