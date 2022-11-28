«Темі про пункти обігріву вже надали політичного забарвлення», — Кличко розповів, як працюють пункти у Києві

У Києві працюють понад 430 пунктів обігріву, і до них завітали тисячі киян під час зникнення світла минулого тижня.

Однак цій темі вже надали політичного забарвлення, заявив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

«За темою, якій вже надали політичного забарвлення, – пункти обігріву. У Києві обладнано та працює понад 430 пунктів обігріву. За період відсутності у місті електроенергії після масованої атаки до них звернулися 3700 людей. В основному, щоб зарядити телефони та інші гаджети. У період похолодання пункти виконують свою основну функцію – обігрів людей у разі тимчасового припинення теплопостачання у їхніх будинках. І ми готуємо на випадок надзвичайної ситуації оперативно розгорнути ще понад 100 пунктів», – наголосив Віталій Кличко.

Він повідомив, що сьогодні до роботи пунктів залучено понад 1000 осіб. 90% — це працівники навчальних закладів, на базі яких розгорнуто більшість пунктів обігріву.

За словами Віталія Кличка, місто забезпечило понад 400 генераторів для роботи цих пунктів, ще близько 100 генераторів надали волонтери та благодійні організації. У приміщенні пунктів є запас питної води, чай, печиво, автономні пристрої для обігріву приміщень. Частина пунктів обігріватиметься централізовано. Для цього котельні, що знаходяться поруч, оснащені потужними генераторами. Таких котелень 40. Крім того, незабаром місто отримає 12 пересувних модульних котелень, які замовили спеціально під пункти обігріву. Одна така котельня зможе підтримувати комфортну температуру одразу у кількох приміщеннях.

Мер Києва також закликав не маніпулювати питанням роботи пунктів обігріву.

Він зазначив, що головне завдання влади – зробити так, щоб усі кияни мали тепло, світло та воду у своїх будинках. Однак у разі надзвичайної ситуації адреси пунктів обігріву можна знайти на карті, розміщеній на офіційному сайті міської влади.