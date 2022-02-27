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Техніка знищена повністю, загін і ОМОН "роз****ні": СБУ перехопила розмову окупантів під Києвом (аудіо)

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В СБУ вже пожартували над росіянами і їхньою вимовою назви міста Гостомель.

СБУ опублікувала перехоплену розмову окупантів під Києвом, які доповідають своєму командуванню, що вони потрапили під обстріл, а техніка "знищена повністю".

Повне розшиифрування розмови:

"На мосту из ГостомЕля на Киев попали под обстрел. Техника уничтожена полностью. Часть нас, НК, и ОМОН отходим в сторону аэропорта лесом. Сейчас думаем, что дальше делать. ОМОН, НК и Красноярск сводный отряд тоже рос***ны, но они в самом ГостомЕле.

Отходить не могут – у них 200-е, 300-е. Передайте в округ, необходима поддержка, помощь. То есть, нас нада вытаскивать. Тут где-то поблизости украинская часть".

В СБУ вже пожартували над росіянами: "Раніше ми думали, що вони тільки слово "паляниця" не можуть вимовити. А виявляється, що і з "ГастамЄлєм" є проблеми".

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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