Техніка знищена повністю, загін і ОМОН "роз****ні": СБУ перехопила розмову окупантів під Києвом (аудіо)

Техніка знищена повністю, загін і ОМОН "роз****ні": СБУ перехопила розмову окупантів під Києвом (аудіо)

В СБУ вже пожартували над росіянами і їхньою вимовою назви міста Гостомель.

СБУ опублікувала перехоплену розмову окупантів під Києвом, які доповідають своєму командуванню, що вони потрапили під обстріл, а техніка "знищена повністю".

Повне розшиифрування розмови:

"На мосту из ГостомЕля на Киев попали под обстрел. Техника уничтожена полностью. Часть нас, НК, и ОМОН отходим в сторону аэропорта лесом. Сейчас думаем, что дальше делать. ОМОН, НК и Красноярск сводный отряд тоже рос***ны, но они в самом ГостомЕле.

Отходить не могут – у них 200-е, 300-е. Передайте в округ, необходима поддержка, помощь. То есть, нас нада вытаскивать. Тут где-то поблизости украинская часть".

В СБУ вже пожартували над росіянами: "Раніше ми думали, що вони тільки слово "паляниця" не можуть вимовити. А виявляється, що і з "ГастамЄлєм" є проблеми".