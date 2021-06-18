"Техніка пожежогасіння вражає": у метро Києва вогонь ліквідовували мокрою ганчіркою (відео)

На відео потрапив інцидент на станції метро "Золоті ворота".
У Києві на станції метро "Золоті ворота" сталася пожежа, яку співробітники вирішили загасити мокрою ганчіркою. Напевно, вогнегасника, на станції не було.
Відповідне відео оприлюднив "Київ Оперативний".
"Техніка пожежогасіння у столичній підземці просто вражає. Київ, станція метро "Золоті Ворота", - йдеться у дописі під відео.
На відео видно, що загорівся прилад під стелею метрополітену.
Розпечений матеріал падав на підлогу разом з вогнем ледь не на голови пасажирів.
Співробітник метро приніс швабру з мокрою ганчіркою та почав гасити пожежу. Водночас потік людей через перехід не припинявся. Працівник метро, який міг постраждати, гасив вогонь мокрою ганчіркою близько хвилини.
Нагадаємо, у київському метро вчені знайшли нові бактерії.