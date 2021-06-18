"Техніка пожежогасіння вражає": у метро Києва вогонь ліквідовували мокрою ганчіркою (відео)

На відео потрапив інцидент на станції метро "Золоті ворота".

У Києві на станції метро "Золоті ворота" сталася пожежа, яку співробітники вирішили загасити мокрою ганчіркою. Напевно, вогнегасника, на станції не було.

Відповідне відео оприлюднив "Київ Оперативний".

"Техніка пожежогасіння у столичній підземці просто вражає. Київ, станція метро "Золоті Ворота", - йдеться у дописі під відео.

На відео видно, що загорівся прилад під стелею метрополітену.

Розпечений матеріал падав на підлогу разом з вогнем ледь не на голови пасажирів.

Співробітник метро приніс швабру з мокрою ганчіркою та почав гасити пожежу. Водночас потік людей через перехід не припинявся. Працівник метро, який міг постраждати, гасив вогонь мокрою ганчіркою близько хвилини.

Нагадаємо, у київському метро вчені знайшли нові бактерії.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання