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"Тебе цілий день не було вдома!": на Київщині через ревнощі чоловік облив бензином жінку та підпалив (відео)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
Перегляди
12к
Час на прочитання
1 хв
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"Тебе цілий день не було вдома!": на Київщині через ревнощі чоловік облив бензином жінку та підпалив (відео)

Фото: Андрій Нєбитов

Чоловік налив потерпілій бензин на голову.

На Київщині через ревнощі чоловік облив бензином жінку та підпалив. У стані тяжкого шоку з опіками голови, шиї, тулуба та дихальних шляхів 66-річну потерпілу госпіталізували до опікового центру.

Про це повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

"Покійного чоловіка друг, разом голубами займалися... Мені це приємно? А де ти була? Може ти в ліжку з кимось лежала?..." - переказав чоловік розмову зі співмешканкою.

© Андрій Нєбитов
Фото: Андрій Нєбитов

Після цього зловмисник пішов до гаража, взяв пляшку з бензином, налив його жінці на голову та підпалив.

65-річного чоловіка затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За фактом замаху на умисне вбивство слідчі розпочали досудове розслідування. 

Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

© Андрій Нєбитов
Фото: Андрій Нєбитов

Нагадаємо, дві школи на Київщині отримали погрозу про теракт. Батьків та вчителів просять бути пильними і повідомляти про підозрілі предмети та сторонніх осіб.

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Дата публікації
Перегляди
12к
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