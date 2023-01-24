"Тебе цілий день не було вдома!": на Київщині через ревнощі чоловік облив бензином жінку та підпалив (відео)

Чоловік налив потерпілій бензин на голову.
На Київщині через ревнощі чоловік облив бензином жінку та підпалив. У стані тяжкого шоку з опіками голови, шиї, тулуба та дихальних шляхів 66-річну потерпілу госпіталізували до опікового центру.
Про це повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.
"Покійного чоловіка друг, разом голубами займалися... Мені це приємно? А де ти була? Може ти в ліжку з кимось лежала?..." - переказав чоловік розмову зі співмешканкою.
Після цього зловмисник пішов до гаража, взяв пляшку з бензином, налив його жінці на голову та підпалив.
65-річного чоловіка затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За фактом замаху на умисне вбивство слідчі розпочали досудове розслідування.
Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, дві школи на Київщині отримали погрозу про теракт. Батьків та вчителів просять бути пильними і повідомляти про підозрілі предмети та сторонніх осіб.
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