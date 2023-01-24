"Тебе цілий день не було вдома!": на Київщині через ревнощі чоловік облив бензином жінку та підпалив (відео)

На Київщині через ревнощі чоловік облив бензином жінку та підпалив. У стані тяжкого шоку з опіками голови, шиї, тулуба та дихальних шляхів 66-річну потерпілу госпіталізували до опікового центру.

Про це повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

"Покійного чоловіка друг, разом голубами займалися... Мені це приємно? А де ти була? Може ти в ліжку з кимось лежала?..." - переказав чоловік розмову зі співмешканкою.

Фото: Андрій Нєбитов

Після цього зловмисник пішов до гаража, взяв пляшку з бензином, налив його жінці на голову та підпалив.

65-річного чоловіка затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За фактом замаху на умисне вбивство слідчі розпочали досудове розслідування.

Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Фото: Андрій Нєбитов

Нагадаємо, дві школи на Київщині отримали погрозу про теракт. Батьків та вчителів просять бути пильними і повідомляти про підозрілі предмети та сторонніх осіб.

Зеленський за 23 січня: невиїзні чиновники, санкції проти священників, кадрові перестановки

Читайте також: