Таємна евакуація міністрів: як урядовців вивозили з Києва у перший день війни

Після початку повномасштабної війни Кабмін розділили на дві частини.

Близько 11 ранку 24 лютого прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зібрав через захищений відеозв'язок на селекторну нараду членів свого уряду.

Він заявив, що задля збереження керованості країни Кабмін розділять на дві частини.

"Українська правда" реконструювала події в Україні перед вторгненням Росії.

Спершу Шмигаль оголосив список тих, хто має залишитися в Києві: міністри внутрішніх справ, охорони здоров'я, інфраструктури, енергетики, оборони.

Інша - більша частина уряду - мала того ж дня виїхати спеціальним поїздом до одного з відносно безпечних західних регіонів країни.

Міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова обрали відповідальним за евакуацію Кабміну.

Аби вивезти всіх потрібних урядовців, їхні сім'ї та документацію, Чернишов з Олександром Кубраковим (міністром інфраструктури - ред.) домовилися виділити одразу два окремі потяги. Перший виїжджав із Центрального вокзалу Києва о 14:00, другий – о 16:00.

Куди їхав цей потяг

Для конспірації Чернишов поінформував одразу кілька голів ОДА західних регіонів, що до них їде на евакуацію Кабмін. Поки всі готуються, ніхто не знає, куди саме поїде уряд.

Не знали, куди їде потяг, не лише більша частина його пасажирів, крім міністрів, але й машиністи. Їм відкривали маршрут короткими перегонами, просто кажучи, що "зараз – на таку-то станцію".

Чернишов під час поїздки додав якісь повороти на маршруті, аби їх точно ніхто не вистежив. Врешті перший потяг так довго петляв, що його встиг наздогнати другий евакуаційний склад, і вони разом доїхали до станції Івано-Франківськ.

Нагадаємо, напередодні широкомасштабного вторгнення РФ, 23 лютого, в Білому домі відбулася зустріч очільника МЗС України Дмитра Кулеби з президентом США Джо Байденом. На ній американський президент прощався з усією Україною.

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