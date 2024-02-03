"Тата витягнули з машини і він впав": на Київщині співробітники ТЦК побили чоловіка – фото, відео

У Київській області стався черговий скандал з працівниками ТЦК – під Броварами вони зупинили водія-далекобійника, змусили його вийти з авто та побили.

Про це у Facebook розповіла донька постраждалого Вероніка Кольцова.

Як написала дівчина, інцидент стався 30 січня, близько 12:30, в селі Рудницьке Броварського району. За словами Вероніки, її батька змусили вийти з авто, після чого повалили на землю та почали бити.

Матір дівчини, яка їхала зі своїм чоловіком, також змусили вийти з вантажівки, погрожуючи зброєю, а потім наказали видалити відзняте відео з телефона.

"Думали що все обійдеться спокійно, так як мій батько ставився до ТЦК доволі спокійно, без качання своїх прав, та без образ… В момент, коли приїхали дві машини, які викликали ТЦК, моя мама почала знімати відео, тому що зрозуміла, що зброя не просто так знімається з запобіжника, та не просто так патроник заправляється патронами! В цей момент мого тата витягнули з машини та він впав на спину, і в цей же час дві особи постукали в пасажирські двері, де сиділа мама, вона відкрила двері та перед нею стояли дві "людини" з направленою зброєю на неї та сказали виходити з машини!", - повідомила Вероніка.

Чоловік, якого побили співробітники ТЦК на Київщині Фото/ Facebook: Вероника Кольцова

Як додала дівчина, поки її тата били, а в мами забирали телефон та видаляли все, що можливо тільки, працівник поліції, який приїхав до цього, стояв в стороні, "руки в карманах та він дивився на всю цю ситуацію та ніяк не реагував".

Її 55-річний батько зі струсом мозку наразі перебуває у медичному закладі. Дівчина також розповіла, що нього не має одного пальця на лівій руці.

Діагноз лікарів після побиття чоловіка співробітниками ТЦК на Київщині Фото/ Facebook: Вероника Кольцова

"Так само як ТЦК, стояли та просто дивились як на їхніх очах ледве не вбивають людей. Я знаю що в мою адресу буде багато дурних коментарів по типу, таких ухилянтів, це провокація ЗСУ… Скажу вам так, мій тато повістку взяв та добровільно розписався в ній, мій тато підтримує ЗСУ так як і моя сім'я. Ми розуміємо що таке втрати на війні, ми розуміємо, що таке коли близькі нам люди на "нулі".... Я чудово розумію, що хлопців треба змінювати, але ж не таким чином! Я не кажу, що всі хто стоїть на постах та дають повістки погані, ні! Я кажу про даних осіб, які займались цим злочином та про тих осіб які стояли у стороні та ніяк не діяли! Я прошу про гозголос цієї ситуації, про максимальні репости", - йдеться у дописі дівчини.

Чоловік, якого побили співробітники ТЦК на Київщині Фото/ Facebook: Вероника Кольцова

Вероніка оприлюднила скриншот з реакцією пресцентра Броварського районного управління поліції. У коментарі представники відомства зазначили, що наразі розпочато досудове розслідування за фактом нанесення тілесних ушкоджень.

"Також повідомляємо, що відносно працівника поліції буде призначене службове розслідування та буде проведена перевірка щодо правомірності його дій", - йдеться у відповіді силовиків.

Коментар Броварського районного управління поліції Фото/ Facebook: Вероника Кольцова

На момент публікації новини пресслужба Броварського районного ТЦК та СП не коментувала інформацію щодо побиття чоловіка.

Нагадаємо, поліцію зобов'язали затримувати та доправляти до ТЦК — зміни до мобілізації-2024.

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