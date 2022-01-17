Таргани і миші на поверхах: в Києві мешканці будинку скаржаться на жахливе сусідство (відео)

Попри звернення до комунальників, ситуація не покращилася.
Мешканці однієї з багатоповерхівок на вулиці Богатирській скаржаться на нестерпні умови проживання: навалу мишей і тарганів.
Про це повідомляють у Telegram-каналі "Київ без цензури".
Люди кажуть, що неоноразово зверталися до комунальників. Крім того, писали звернення та проводили різноманітні зібрання. Втім, це не дало жодного результату.
Мешканців будинку неабияк обурює сусідство з гризунами і комахами. За їхніми словами, миші добігають навіть до останніх поверхів. Тарганами заражені 75 із 96 квартир будинку.
Люди також скаржаться на аварійний стан будинку: під'їзди у жахливому стані, дах протікає, а на стінах - мох і пліснява. Крім того, видно тріщини. Місцями між ними видніються дроти електромережі.
Як повідомлялося, у Дніпрі до своєї оселі повернулася літня жінка, яка квартиру завалила мотлохом, що не помістилося - лежить біля під'їзду. Сусіди кажуть: житло вона загромаджувала добрий десяток років. Коли переїхала до будинку неподалік, місцеві з полегшенням зітхнули. Однак днями з'явилася знову.
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