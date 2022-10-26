Таргани, бруд й ізоляція: у Києві матір тримала 5-річну доньку під замком із 10 собаками (фото)

У Києві виявили 5-річну дівчинку, яка мешкала у квартирі з 46-річною матір'ю і старшим повнолітнім братом, але перебувала в ізоляції, в антисанітарних умовах разом із 10 собаками, яких також не вигулювали. Дитину вилучили правоохоронці.

Про це інформує поліція Києва.

За словами мешканців будинку, дівчинку майже не виводили з квартири, а умови проживання взагалі загрожували її життю та здоров’ю.

В оселі поліцейські виявили жахливі умови – усюди бруд, розкидані речі, таргани, а самі тварини перебувають у занедбаному стані. Виявилося, що 5-річна дівчинка увесь час перебувала в антисанітарних умовах разом із 10 собаками.

Малолітня майже не виходила на вулицю та увесь час перебувала у непридатних для життя умовах разом із 10 собаками. Наразі дитина перебуває під наглядом лікарів та проходить необхідне медичне обстеження.

Правоохоронці та соцпрацівники вилучили дитину. Наразі вона перебуває під наглядом лікарів та проходить необхідне медичне обстеження. Подальшу долю дитини вирішуватимуть соціальні служби.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за статтею про злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною. Тривають слідчі дії. Санкція статті передбачає обмеження волі від двох до п’яти років, або позбавлення волі на той самий термін.

Тваринами наразі опікаються волонтери. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації події.

Нагадаємо, на Житомирщині 38-річна жінка самотужки народила хлопчика й завдала йому не менше шести ударів тупим предметом по голові. Після цього вона кинула немовля до колодязя на території занедбаного обійстя.

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