"Танці з рушниками" замість фізики та біології: в Обухові дітей забирають з уроків на репетиції

"Танці з рушниками" замість фізики та біології: в Обухові дітей забирають з уроків на репетиції

Батьки зазначають, що це учениці 9 класу, яким ще треба готуватися до ДПА.

В Обухові дітей забирають просто з уроків на репетиції "танцю з рушниками".

Батьки зазначають, що це учениці 9 класу, яким ще треба готуватися до Державної підсумковоі атестації (ДПА).

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Про це написав один із обурених батьків дев'ятикласниці Богдан Я. у Facebook.

"Сьогодні в учениць 9 класу школи №5, де навчається моя донька, замість уроку фізики буде репетиція "танцю з рушниками". Минулого тижня, задля таких репетицій уже було пропущено в четвер - урок української мови, а в п’ятницю - урок біології".

Якщо діти не беруть участь в репетиціях "танцю з рушниками", вчителі, за словами Богдана, вимагають письмові пояснення від батьків.

Тож він вирішив надати своє пояснення публічно.

"Як батько, і учасник освітнього процесу (згідно ст. 19 ЗУ "Про повну загальну середню освіту"), я категорично проти заміни уроків на репетиції танців. Розумію, що таке не може відбуватися без рішення адміністрації школи, вказівок управління освіти та керівників міської влади. Схоже, у наших міських топ-посадовців з’явилася "чудова" ідея на день міста Обухова 18 вересня вчергове побити рекорд "танцю з рушниками", який тільки но встановили 23 серпня", - пише обурений батько.

Він персонально звернувся з цього приводу до міського голови Олександра Левченка, заступниці міського голови з гуманітарних питань Антоніни Шевченко та керівниці міського управління освіти Олени Коломієць. Чоловік зазначає, що неприпустимо змушувати дітей брати участь у цьому масовому танцювальному флешмобі, і тим паче пропускати для цього шкільні уроки.

"Можете використовувати для таких репетицій уроки фізкультури, але участь в танці для дітей має бути добровільною", - наголошує Богдан.

Батько нагадав посадовцям про відповідальність за незаконні дії.

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