Таксиста, який відмовився у Києві обслуговувати пасажирок українською, оштрафував мовний омбудсмен

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь оштрафував на 3400 гривень водія таксі, який відмовився обслуговувати двох пасажирок державною мовою у Києві.

Про це повідомляється на сайті мовного омбудсмена.

“Він має сплатити до міського бюджету 3400 грн. Штраф ще не сплачений, але хочу підтвердити громадянам України, що по кожному з таких фактів ми проводимо претензійну роботу, і, якщо факти підтверджуються, ми використовуємо весь арсенал Кодексу України про адміністративні правопорушення”, – наголосив він.

Водій таксі, який потрапив у мовний скандал, записав відео

Нагадаємо, 26 жовтня 2023 року у Києві розгорівся мовний скандал: таксист відмовився обслуговувати двох пасажирок державною мовою та виставив їхні речі з багажника до завершення поїздки. Коли пасажирка попросила його говорити українською мовою, він сказав їй: “Вы больные люди”.

Тоді уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що готує звернення до відповідних органів щодо притягнення до відповідальності водія таксі Bolt, який вигнав пасажирок через їхню вимогу обслуговувати державною мовою. Кремінь тоді пообіцяв, що водієві таксі не вдасться уникнути покарання.

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