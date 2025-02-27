Таксі без чоловіків: у Києві запрацював новий сервіс

Сервіс Bolt запустив нову категорію перевезень — Women for Women, яка створена спеціально для жінок. Водійками цього таксі є лише жінки, а замовити поїздку можуть виключно жінки та діти.

Про це повідомила пресслужба компанії Bolt.

"Ми розуміємо, наскільки важливе відчуття безпеки для пасажирок і водійок, тож створили нову категорію Women for Women. Вона покликана зробити подорожі зручнішими та спокійнішими для тих жінок, які надають перевагу таким поїздкам", — зазначили в компанії.

Вартість жіночого таксі не відрізняється від стандартного тарифу Bolt, а для замовлення потрібно пройти верифікацію. Поки що послуга доступна лише у Києві, але згодом її можуть розширити на інші міста.

Нагадаємо, в Києві в районі Дарницької площі масштабна пожежа.

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