Такса – від 300 до 500 доларів США: двох копів затримано за систематичне вимагання хабарів від водіїв (фото)

Такса – від 300 до 500 доларів США: двох копів затримано за систематичне вимагання хабарів від водіїв (фото)

Поліціянти працювали виключно зранку, щоб спіймати водіїв, які напередодні вживали алкоголь та ще мали ознаки сп’яніння.

Двох поліцейських затримано за систематичне вимагання хабарів у водіїв. Подія сталася 28 вересня.

Копи Прилуцького РВП ГУ Нацполіції у Чернігівській області працювали виключно зранку, щоб спіймати водіїв, які напередодні вживали алкоголь та ще мали ознаки сп’яніння.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, правоохоронці, нехтуючи своїми службовими обов’язками, систематично вимагали гроші від громадян за непритягнення до адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані із експлуатацією транспортних засобів у стані алкогольного сп’яніння.

"Вказані особи в ході ранкового чергування зупиняли водіїв, які керували транспортними засобами, маючи ознаки алкогольного сп’яніння. Водночас, замість принципового реагування на такі порушення поліцейські, погрожуючи штрафами та позбавленням права керування транспортними засобами, вимагали від таких водіїв неправомірну вигоду у сумі від 300 до 500 доларів США за не складання відповідних протоколів", - йдеться у повідомленні пресслужби Київської міської прокуратури.

У прокуратурі зазначили, що затримані "працювали" виключно у проміжок від 9 години до 11 годину ранку, коли місцеві мешканці, які напередодні вживали алкогольні напої, ще мали ознаки алкогольного сп’яніння. Решту робочого дня правоохоронці займались особистими справами, не пов’язаними із виконанням покладених на них обов’язків.

Під час досудового розслідування задокументовано низку фактів передачі хабарів на вимогу правоохоронців, а також численні факти відкритого вимагання неправомірної вигоди з боку останніх, які не досягли кінцевої мети.

"У вівторок, 28 вересня, після підтвердження чергового факту вимагання та отримання неправомірної вигоди у сумі 10 тис. грн за непритягнення водія до адміністративної відповідальності за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, поліцейських затримано у порядку ст. 208 КПК України", - йдеться у повідомленні прокуратури.

У ході невідкладних обшуків у фігурантів вилучено документи, чорнові записи, а також гроші у сумі близько 8 тис. доларів США.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та звернення до суду із клопотаннями про обрання запобіжних заходів.

Нагадаємо, у Києві викрили групу псевдополіцейських, які займалися вимаганням та розбоями.

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