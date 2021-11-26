"Такої ялинки ще не було": директор компанії Folk Ukraine розповів про новорічне свято у Києві

"Такої ялинки ще не було": директор компанії Folk Ukraine розповів про новорічне свято у Києві

Тема буде різдвяна – народження Ісуса.

Цьогорічна тематика новорічного свята у Києві – народження Ісуса. На Софійській площі встановлять ялинку, вертепи та панно з 38 героями святого сімейства. Проте, сцени та концерту на площі не буде.

Про це розповів засновник та директор компанії Folk Ukraine Ігор Добруцький в ефірі "Громадського радіо".

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"Ярмарку у цьому році не буде, але буде ковзанка, багато гарячих напоїв та легка їжа, бо на мангалах та на інших приладах не зможуть готувати їжу через коронавірусні обмеження. Тема буде різдвяна – народження Ісуса. У цій стилістиці прикрасять ялинку. Спробуємо облаштувати нову локацію – напроти Верховної Ради у Маріїнському парку. Також облаштуємо локацію на Арці дружби народів, парку Шевченка, Контрактовій площі, ВДНГ – у всьому місті буде багато локацій, а також – резиденція з атракціонами на 800 квадратних метрів за містом у Добропарку", – зазначив він.

Добруцький каже, що ялинка у цьому році буде більша, як і кількість іграшок та гірлянд на ній. Відкриють її традиційно 19 грудня о 17:00.

"Не знаємо, яка буде верхівка – янголи, зірка чи щось таке. Це буде сюрприз. Обіцяю, що такої ялинки ще не було, навіть у світі такої не робили. Хоч ми торік увійшли у п’ятірку ялинок Європи, але зараз ми перейшли кордон кількості до якості", – каже директор компанії Folk Ukraine.

Коштуватиме ялинка та декорації 25-27 млн гривень, їх надають спонсори та організатори.

Нагадаємо, на Софійській площі розпочали підготовку до новорічних свят. Адміністрація Києва та організатори головної ялинки України вже затвердили концепцію новорічно-різдвяного проєкту.

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