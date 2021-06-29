Такої спеки не було понад сто років: у Києві зафіксували чергові температурні рекорди

Такої спеки не було понад сто років: у Києві зафіксували чергові температурні рекорди

Погода в Києві аж надто спекотна і минулого тижня повітря прогрівалося аж до +35,4°C.

У Києві 25 червня зафіксували нові температурні рекорди першого літнього місяця. Зокрема, максимальна максимальна температура повітря побила рекорд червня, який тримався 136 років.

Про це йдеться в повідомленні Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 29 червня.

За даними спостережень метеостанції, у Києві 25 червня максимальна температура повітря після полудня сягнула аж +35,4°C. Це на 0,4°C, аніж було у день попереднього рекорду в 1885 році.

Також було побито і рекорд середньодобової температури повітря 1957 року. Цьогоріч 25 червня термометри показували +28,3°С, що на 1,7°С вище минулого рекордного значення.

Мінімальна температура повітря 25 червня трималася на позначках +21,0°С, чим теж побила рекорд, який тримався від 1957 році. Тоді було прохолодніше лише на 0,5°С.

Також 26 червня після полудня стовпчик термометра показав максимальне значення у +32,2°С, чим повторив рекорд цього дня у 1939 році. Стовпчик термометра в ніч проти 26 червня не опустився нижче +22,4°С, що на 1,8°С тепліше, ніж це було у 1901 році.

Нагадаємо, в Україні погода останні п'ять років істотно змінилася і стала рекордно теплою. Метеорологи все частіше фіксують аномальні погодні умови.

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