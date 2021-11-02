Такого ще не було: у Києві від коронавірусу за добу померли 60 людей - статистика на 2 листопада

Загалом у столиці підтверджено 261 535 випадків COVID-19.
Станом на ранок 2 листопада у Києві зафіксовано 1738 нових випадків коронавірусу за добу. Це у 3,5 раза більше, ніж 1 листопада (495 випадків коронавірусу).
Загалом у столиці підтверджено 261 535 випадків COVID-19.
Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали 230 623 людини (1157 за добу)
- померли 6 268 людей (60 за добу)
У Київській області зафіксовано 152 192 випадки COVID-19 (810 нових випадків за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужали 134 259 людей (80 за добу)
- померли 3 327 людей (201 за добу)
Нагадаємо, Київ від 1 листопада увійшов до "червоної" зони, у місті посилили карантинні обмеження через погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірус.
У листопаді-грудні ситуація з коронавірусом в Україні в цілому і в Києві зокрема буде найважчою. Про це у коментарі ТСН.ua розповіла епідеміологиня Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) Катерина Сояк.
"На що нам чекати – складно, звичайно, сказати. Зараз ми перебуваємо на піку, а точніше - лише підходимо до нього. Тому в будь-якому разі очікуємо ще на погіршення ситуації. Я думаю, що наступний місяць у нас буде, найімовірніше, найважчим, а може, це перейде і на грудень. До нового року ми будемо поки що у такому зростанні захворюваності", – зазначила вона.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua