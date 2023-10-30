Такого не було понад 50 років: у Києві зафіксований рекорд максимальної швидкості вітру

Такий сильний вітер у цей день був 54 роки тому.

У Києві був зафіксований рекорд максимальної швидкості вітру

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Зазначається, що такого сильного вітру в Києві не було вже 54 роки.

За даними спостережень Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 28 жовтня у столиці максимальна швидкість вітру досягла рекордних 20 м/с (72 км/год), що повторило попереднє максимальне значення для цього дня, зареєстроване у 1969 році", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, через наслідки негоди зі шквальним вітром у столиці 28 жовтня вже двоє загиблих – це чоловіки віком 65 і 35 років, сім мешканців отримали травми й переломи.

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