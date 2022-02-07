"Такі реалії": Венедіктова відреагувала на побиття свого радника Адеїшвілі

Наразі Адеїшвілі перебуває в медичному закладі під наглядом лікарів.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова відреагували на побиття свого радника Зураба Адеїшвілі, на якого посеред білого дня невідомі напали у понеділок, 7 лютого.

Про це вона написала на своїй сторінці у фейсбуці.

Генеральна прокурорка вважає, що її радник Зураб Адеїшвілі - сильна людина і гідний чоловік і що у нього все буде добре. "Прошу не спекулювати на цій темі. Той, хто бере на себе відповідальність, має бути готовий і до таких наслідків. Такі реалії. Давно не живемо ілюзіями", - написала вона.

Нагадаємо, у Києві невідомі з вигуками "Отримуй за наш народ!" накинулися на радника генеральної прокурорки. Адеїшвілі стояв на вулиці, коли до нього підійшли агресивні невідомі люди. За інформацією ЗМІ, ситуація пов’язана із його діяльністю в Грузії. Наразі відомо, стан радника генпрокурорки задовільний, він перебуває у медзакладі під наглядом лікарів.

За даними правоохоронців, нині вони встановлюють нападників, проводять першочергові слідчі дії та оперативно-розшукові заходи.

Слід зазначити, що Зураб Адеїшвілі обіймав посаду міністра юстиції Грузії за правління президента Міхеіла Саакашвілі, був його найближчим соратником. 2004 року був призначений генеральним прокурором. Після того, як Саакашвілі програв на виборах 2012 року, був змушений виїхати за межі Грузії разом із більшістю членів його команди.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.