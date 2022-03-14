Такі дії ще більше мотивують кожного українця давати відсіч, - Кличко показав наслідки обстрілу Києва

Такі дії ще більше мотивують кожного українця давати відсіч, - Кличко показав наслідки обстрілу Києва

Кличко показав, як виглядає будинок на Куренівці після ранкового обстрілу міста російськими військами.

Відео він виклав у своїх соцмережах.

«Росіяни кажуть, що б’ють по військовим об’єктам. Оце військовий об’єкт, можете подивитись. Тут живуть цивільні. І там також лежить цивільний зараз. Мета – посіяти паніку і зруйнувати все. Нас, українців, хочуть вбити. Такі дії ще більше мотивують кожного українця давати відсіч тим, хто приходить на нашу землю», - наголосив Кличко.

Він зазначив, що внаслідок обстрілів одна людина загинула і шестеро поранені.