"Таке пекло": в Києві у багатоповерхівці після шаленої спеки горів кондиціонер (відео)

Горів кондиціонер 22 червня на вулиці Копилівській.

У Подільському района Києва пізно увечері 22 червня у багатоповерхівці горів кондиціонер. Інформації про постраждалих немає.

Про це повідомляється на сторінці "Київ оперативний" у Facebook.

Відомо, що загорілося на вулиці Копилівській. У дописі йдеться, що попередньо, в одній із квартир у багатоквартирному будинку сталася пожежа. Там загорівся кондиціонер.

"Таке пекло, що навіть кондиціонери не можуть впоратися. Щойно з Копилівської, 12б, надійшов виклик про пожежу. Попередньо видно, що в одній із квартир у багатоквартирному будинку сталася пожежа - горить кондиціонер", - повідомив очевидець.

На опублікованому відео видно, як кондиціонер спалахнув в квартирі на п'ятому поверсі. На щастя, полум'я не перекинулося в приміщення квартири. На місці працювали рятувальники.

Як відомо, в Україні оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки, тому рятувальники закликають людей не провокувати пожежі у природних екосистемах. Раніше у селищі Велика Каратуль, Переяславської міської громади, що у Київській області, спалахнуло сміттєзвалище. Дим та сморід оповив довколишні будівлі. Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

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