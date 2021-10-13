"Така кількість викидів буває тільки в Азії і Африці": Київ найближчими днями накриє смог

"Така кількість викидів буває тільки в Азії і Африці": Київ найближчими днями накриє смог

Важко дихати не тільки в столиці, але і в інших містах України.

Україну накрив смог. Зараз дихати важко в Черкасах і Полтаві. Найближчими днями брудне повітря накриє столицю.

Про це на свій сторінці в соцмережі написав експерт по роботі житлово-комунального господарства Олег Попенко.

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За його словами, на якість повітря впливаємо безпосередньо ми — люди, які забруднюють атмосферу. До того ж це має сезонне явище: на якість повітря впливає спалювання листя, дров, вугілля для опалення в сільській місцевості.

"Така кількість викидів буває тільки в найбрудніших центрах Азії і Африки і в великих мегаполісах. Я ці процеси відстежую останні кілька років і вони стабільні в Україні на початку-середині жовтня", — підкреслив Олег Попенко.

Нагадаємо, що Київ вчергове потрапив до десятки лідерів світу із забруднення повітря. Напередодні вранці українську столицю випереджали міста Пакистану, Індії та Індонезії. На щастя вдень ситуація трохи покращилася, проте ненадовго.

Чому киянам доводиться дихати забрудненим повітрям та як вплинути на ситуацію

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