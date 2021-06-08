У коней Пржевальського поповнення: у Чорнобильській зоні народились лошата (фото)

Лошата відрізняються від дорослих коней розміром та світлим кольором.

У Чорнобильській зоні в коней Пржевальського народились лошата. На окраїні міста Чорнобиль помітили табун із 12 коней, з який 4 - це лошата.

Про це повідомляє Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник.

Науковці пояснили, що лошата у коней Пржевальського народжуються всередині квітня або на початку травня. А вже за місяць їх можна побачити у табуні.

"Після вагітності тривалістю 12 місяців кобила народжує одне лоша, яке одразу встає на ноги. У травні малюків побачити важко: тварини тримаються у затишних місцях. Через місяць молоді коні вже здатні витримувати ритм руху табуна", - повідомили в Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику.

Також науковці додали, що на околиці Чорнобиля є табун із 12 коней, 4 з яких - це лошата.

"Четверо коней – лошата цього року народження. Вони відрізняються розміром та світлим кольором. Збільшення на 50 відсотків – непоганий результат для цього табуна", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на території покинутого села неподалік Чорнобиля проживає стадо здичавілих корів.

Також у Мережі показали фото унікальних тварин із засніженого Чорнобильського заповідника.

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