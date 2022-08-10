"Та валіть там всіх": СБУ оприлюднила запис, як військовий РФ наказав розстріляти цивільних на Київщині (аудіо)

СБУ зібрала повну доказову базу на цього окупанта і вже повідомила йому про підозру.

Служба безпеки України опублікувала запис розмови військового РФ, який віддав віддавав наказ про розстріл мирних мешканців під час окупації Броварського району Київщини.

Так, старший лейтенант ЗС РФ Антон Струєв із позивним "Беркут" віддавав накази про розстріл мирних мешканців.

У перехопленій телефонній розмові Струєв віддає підлеглому цей злочинний наказ: "Та валіть там всіх, на**й! Є цивільні – на**й су*а, всіх".

Також повідомляється, що в селах Мокрець і Заворичі окупант особисто брав у полон мирних мешканців і жорстоко допитував їх.

"Встановлено, що вранці 22 березня 2022 року Струєв наказав стріляти в цивільного мешканця, який випадково опинився поряд. Окупанти залишили чоловіка помирати. Після важкого поранення той вижив. Він впізнав свого вбивцю та готовий свідчити проти нього у міжнародному суді", - йдеться у повідомленні.

Старший лейтенант ЗС РФ Антон Струєв підозрюється за ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).

Нагадаємо, у Харкові викрили російського "крота" в управлінні СБУ.

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