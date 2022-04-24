Святослав Вакарчук розповів про концерт "Океану Ельзи" у київському метро

Уже сьогодні, 24 квітня о 21:00, на провідних телеканалах і онлайн-платформах України, а також ще 15 країн світу, відбудеться телевізійна трансляція благодійного концерту "Океан Ельзи" під назвою "І все буде добре".

Його знімали на станції столичного метро "Золоті ворота". До, під час та після телевізійної трансляції концерту на спеціальному сайті відбуватиметься збір коштів на рахунок благодійного фонду "Твоя опора" для допомоги дітям, що постраждали від війни РФ в Україні.

Також зробити донат можна через SMS, надіславши повідомлення з будь-яким текстом на номер 88000 і з мобільного рахунку буде відправлено 20 грн (для абонентів передплаченого звʼязку Київстар, Vodafone та lifecell).

Святослав Вакарчук, лідер гурту ОЕ, розповів деталі щодо проєкту та закликав українців обʼєднатися навколо теми допомоги діткам.

Мета благодійного концерту ОЕ "І все буде добре" – допомога українським діткам, що постраждали від війни РФ в Україні. Вакарчук зазначив, що цей збір коштів – насамперед прояв солідарності.

"Я не можу говорити про суми. Гроші – тонка та індивідуальна річ. Немає такої суми, якої б було замало. Ви знаєте, що вже сьогодні оцінюють глобальні втрати, які Україна понесла через повномасштабне вторгнення РФ, сотнями мільярдів доларів. Зрозуміло, що не українськими грошима будуть здійснюватися відновлення. Передусім – грошима агресора, який буде змушений відповідати. Тому цей збір коштів – насамперед прояв солідарності. Це прояв того, що ми всі разом у скрутній ситуації допомагаємо тим, хто цього потребує. Тому скільки буде, стільки й буде. Чим більше, тим краще", – поділився артист.

Також музикант зазначив, що метро – це єдине більш-менш безпечне місце, де можна проводити такий благодійний концерт. Також зірка пригадав, як нещодавно виступав у Харківському метрополітені.

"Навколо мене люди реально жили у вагонах. Це дуже щемливе відчуття. По-друге, Золоті ворота – це унікальна станція метро. Багато раз визнана однією з найкрасивіших у світі. А ще вона розташована у сакральному місці для всієї України", – додав він.

Святослав зазначив, що для концерту гурт намагався не включати занадто веселих і грайливих пісень, оскільки це було б недоречно. Зокрема, глядачі просили кумирів зіграти "Зелені очі", втім цю композицію "Океан Ельзи" зіграє вже після перемоги України.

Втім, артистам також не хотілось перетворювати концерт у сум, тому й назвали його "І все буде добре".

"Сподіваюся, що пісня "Все буде добре" стане пророчою. Ми переможемо ворога, який прийшов на нашу землю і зараз нищить її, наших людей, дітей. А перемогти – це повернути свої землі, а потім відновити й відбувати країну. І про людей, які загинули, залишити вічну пам'ять", – поділився зірка.

Зауважимо, в Україні благодійний концерт "І все буде добре" транслюватимуть усі телеканали, що мовлять марафон "Єдині новини". Серед трансляторів також платформи онлайн-телебачення, зокрема й Київстар ТБ. Глядачі з усього світу також можуть доєднатися до перегляду в Digital - на YouTube-каналі 1+1. Також трансляції заплановані у таких країнах: Хорватія, Болгарія, Бельгія, Канада, Чехія, Німеччина, Латвія, Литва, Чорногорія, Польща, Іспанія, Естонія, Грузія, Молдова та в інших.

Ідейними натхненниками благодійного концерту є Святослав Вакарчук з гуртом "Океан Ельзи", компанії 1+1 media та Київстар. Захід реалізується 1+1 media за сприяння Міністерства культури та інформаційної політики, Міністерства закордонних справ, Київської міської державної адміністрації.

Зазначимо, що раніше Святослав Вакарчук показав квітучу Україну у проникливому кавері на легендарний хіт Джо Кокера UA So Beautiful. У цьому спеціально створеному артистом відео для іноземців музикант хотів показати, якою ж насправді красивою, усміхненою була Україна до російського вторгнення.

Святослав Вакарчук про благодійний концерт Океану Ельзи "І все буде добре"

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