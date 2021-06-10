Святкували складання ЗНО: у Бучі 15-річна школярка застрелила 16-річного юнака

Підлітки вирішили зробити фото для соцмереж з пневматичною рушницею. Проте в якийсь момент дівчина натиснула на курок.

У Бучі під Києвом 15-річна школярка застрелила з пневматичної рушниці 16-річного хлопця.

Про це інформує поліція Київської області.

Після складання ЗНО 4 школярів пішли до будинку одного з друзів. Вони взяли пневматичну рушницю та вирішили робити з нею фото для соцмереж.

В якийсь момент школярка натиснула на спусковий гачок та вистрілила у груди юнаку. Підліток загинув на місці.

Засловами правоохоронців, батько вбитого хлопця мав подарувати йому цю рушницю.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "вбивство через необережність". Кримінального кодексу. Дівчині загрожує обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

"Шановні батьки, зброя – це не іграшки! Незнання та недотримання правил безпеки тягне за собою тяжкі наслідки! Бережіть себе та своїх близьких", — закликали правоохоронці.

Нагадаємо, що під Житомиром блискавка влучила у 15-річну дівчину, яка розмовляла мобільним телефоном у будинку.

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