Святкували день народження: гостя вбила ножем іменинника у Києві на Оболоні (відео)

У Києві на Оболоні поліція затримала підозрювану у вбивстві знайомого. Під час святкування дня народження між іменинником та гостею виникла суперечка, у результаті якої жінка схопила ніж, вдарила чоловіка в шию та втекла. Від отриманої травми потерпілий помер на місці.

Про це повідомляє поліція Києва.

До поліції Києва надійшло повідомлення від лікарів про те, що на площі Оболонській під час реанімаційних заходів помер громадянин з ножовим пораненням. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група Головного та районного управлінь поліції, працівники кримінальної поліції та кінологи.

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"Прибувши, співробітники поліції опитали свідків та з’ясували, що чоловік святкуючи свій день народження поблизу будинку, почав конфліктувати з запрошеною гостею. Під час з’ясування стосунків жінка дістала ніж та вдарила потерпілого у шию, після чого втекла. За технічних можливостей аналітиків сектору кримінального аналізу, ми встановили особу, яка причетна до тяжкого злочину. Зловмисницю затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нею виявилась раніше не судима 56-річна місцева мешканка", - повідомив начальник Оболонського управління поліції Віктор Михайленко.

Огляд місця злочину співробітниками поліції

Слідчим відділом Оболонського управління поліції за процесуального погодження Оболонської окружної прокуратури затриманій повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.

Жінці загрожує до 15 років позбавлення волі.

Жінка вбила ножем іменинника на Оболонській площі

Наразі вирішується питання про обрання фігурантці запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На столичній Оболоні правоохоронці затримали підозрювану у вбивстві знайомого Опубліковано Поліція Києва Понеділок, 18 вересня 2023 р.

Нагадаємо, на Київщині 29-річний чоловік погрожував бойовою гранатою 17-річній доньці коханої жінки.

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