Священник-колаборант із Бородянки хоче привласнити майно громади, що перейшла до ПЦУ: документи

Священник-колаборант із Бородянки на Київщині Віктор Талько разом із прибічником московської церкви Ростиславом Скуратівським здійснили незаконні дії щодо відчуження будівлі храму на користь ТОВ.

Про це повідомляє "Новинарня".

Історія священника "УПЦ МП" Віктора Талька, що під час окупації Бородянки росіянами облаштував катівню у підвалі храму, сколихнула країну. І 9 липня парафіяни церкви Святого Архистратига Михаїла вирішили перейти до ПЦУ та змінити свого настоятеля.

Проте на перешкоді спочатку став парафіянин УПЦ МП, бородянський селищний голова Олександр Сахарук, а згодом прибічники московської церкви придумали незаконну схему привласнення майна громади.

9 липня парафія храму Святого Архистратига Михаїла у Бородянці перейшла з підпорядкування так званої УПЦ МП до Православної церкви України. Збори релігійної громади відбулися на центральній площі селища: за рішення про зміну канонічної підлеглості одностайно проголосувало 220 парафіян.

Очільником громади замість колаборанта Віктора Талька обрали Івана Хижняка.

Проте тепер колишній настоятель-колаборант із таким станом речей не змирився, і за підтримки своїх прибічників намагається привласнити майно релігійної громади. Право власності на храм він перереєстрував на приватне підприємство. Про це стало відомо із заяви про злочин голови парафіяльної ради храму Святого Архистратига Михаїла Івана Хижняка.

Згідно з цією заявою, 13 липня Віктор Талько разом із прибічником московської церкви Ростиславом Скуратівським здійснили незаконні дії щодо відчуження будівлі храму на користь ТОВ "Центр духовного розвитку". Цим порушили ч. 2 ст. 18 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації", яка забороняє відчужувати майно релігійних громад до завершення процесу зміни канонічної підлеглості.

На думку заявника, в діях Талька та Скуратівського є ознаки злочинів, передбачених статтями 190, 191, 192, 206-2 Кримінального кодексу – це шахрайство, привласнення майна, заподіяння майнової шкоди шляхом обману. Заяву до правоохоронних органів подано 18 липня.

Нагадаємо, очільник Російської православної церкви патріарх Кирило, який благословляє окупантів убивати українців, заявив, що УПЦ МП на чолі з митрополитом Онуфрієм є невід'ємною частиною РПЦ.