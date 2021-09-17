Світова мережа канадських двомовних шкіл Maple Bear Global Schools: У Києві відкрито перший заклад

Вперше у Києві відкрито канадську двомовну школу Maple Bear, яка входить до всесвітньо відомої мережі Maple Bear Global Schools, яка нараховує понад 550 закладів.

Школа розмістилась на столичних Осокорках у будівлі площею 7000 квадратних метрів. Приміщення обладнане всім необхідним для комфортного і зручного навчання, створюючи простір, що надихає.

Простора мультифункціональна спортивна зала, де є навіть скеледром, 12-метровий басейн з високоякісною системою безхлорної дезінфекції води, зручні локації для занять баскетболом і міні-футболом - все це робить навчання ще більш комфортним, цікавим, фізично загартовує дітей.

Окрім того, важливу частину простору займають музична, мистецька та кулінарні студії, де школярі можуть оволодіти відповідними навичками.

Ментором для українських педагогів стане академічна директорка Maple Bear в Центральній та Східній Європі Ірена Корбабіч-Путко. Вона протягом року допомагатиме вчителям опановувати канадські підходи. Ірена має десятки років освітнього досвіду в Канаді, а також сім років працювала в українській освіті.

Канадська академічна команда інтегрує вчителів київської школи Maple Bear у систему постійної підтримки та навчання. Вони матимуть доступ до всіх методичних розробок міжнародних експертів. Ірена Корбабіч-Путко, канадська академічна директорка Maple Bear в Центральній та Східній Європі, протягом року допомагатиме вчителям опановувати канадські підходи. Пані Ірена кілька десятків років працювала в освітній системі Канади, має управлінський досвід. В Україні вона допомагала Міністерству освіти та науки України з реформою.

Кожне навчальне приміщення школи розроблене спеціально, як простір для впровадження канадської методології навчання. Кожна деталь у класі школи має спеціальне призначення в навчальному процесі. Простір гнучко підлаштовується під потреби роботи в групах, у парах або індивідуально. Для цього простір поділений на тематичні «навчальні станції». Такий підхід дозволяє максимально ефективно використовувати кожну хвилину під час уроку, дозволяє учням із захопленням вивчати різноманітні навчальні предмети і підтримувати їх зацікавленість дітей протягом дня.

«Програма Maple Bear спеціально розроблена для всебічного розвитку дитини: фізичного, інтелектуального, емоційного та соціального. Вона дозволяє опанувати навички, необхідні для викликів XXI століття», — говорить Родні Бріггс, голова та засновник міжнародної мережі шкіл Maple Bear.

«Наша програма спрямована на формування любові до навчання впродовж життя і прагнення бути громадянами світу. Ми хочемо, щоб наші учні мали глобальне мислення, а також шанували свою українську культуру, тому, окрім міжнародних стандартів, програма повністю виконує вимоги Міністерства освіти і науки України. Наша мета – не перетворити учнів на канадців. Ми хочемо, щоб вони стали громадянами, які б зробили значний внесок в українське суспільство».

Якщо у Вас виникли додаткові питання, будь ласка, звертайтесь до Maple Bear Київ, Осокорки:

Телефон: +380443905862

Електронна пошта: contact.osokorky@kyiv.maplebear-cee.com

Web: https://kyiv.osokorky.maplebear-cee.com/

Instagram: https://www.instagram.com/maplebear_kyiv/

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