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Світова мережа канадських двомовних шкіл Maple Bear Global Schools: У Києві відкрито перший заклад Новини компаній

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Світова мережа канадських двомовних шкіл Maple Bear Global Schools: У Києві відкрито перший заклад

Вперше у Києві відкрито канадську двомовну школу Maple Bear, яка входить до всесвітньо відомої мережі Maple Bear Global Schools, яка нараховує понад 550 закладів.

Школа розмістилась на столичних Осокорках у будівлі площею 7000 квадратних метрів. Приміщення обладнане всім необхідним для комфортного і зручного навчання, створюючи простір, що надихає.

Простора мультифункціональна спортивна зала, де є навіть скеледром, 12-метровий басейн з високоякісною системою безхлорної дезінфекції води, зручні локації для занять баскетболом і міні-футболом - все це робить навчання ще більш комфортним, цікавим, фізично загартовує дітей.

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Окрім того, важливу частину простору займають музична, мистецька та кулінарні студії, де школярі можуть оволодіти відповідними навичками.

Ментором для українських педагогів стане академічна директорка Maple Bear в Центральній та Східній Європі Ірена Корбабіч-Путко. Вона протягом року допомагатиме вчителям опановувати канадські підходи. Ірена має десятки років освітнього досвіду в Канаді, а також сім років працювала в українській освіті.

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Канадська академічна команда інтегрує вчителів київської школи Maple Bear у систему постійної підтримки та навчання. Вони матимуть доступ до всіх методичних розробок міжнародних експертів. Ірена Корбабіч-Путко, канадська академічна директорка Maple Bear в Центральній та Східній Європі, протягом року допомагатиме вчителям опановувати канадські підходи. Пані Ірена кілька десятків років працювала в освітній системі Канади, має управлінський досвід. В Україні вона допомагала Міністерству освіти та науки України з реформою.

Кожне навчальне приміщення школи розроблене спеціально, як простір для впровадження канадської методології навчання. Кожна деталь у класі школи має спеціальне призначення в навчальному процесі. Простір гнучко підлаштовується під потреби роботи в групах, у парах або індивідуально. Для цього простір поділений на тематичні «навчальні станції». Такий підхід дозволяє максимально ефективно використовувати кожну хвилину під час уроку, дозволяє учням із захопленням вивчати різноманітні навчальні предмети і підтримувати їх зацікавленість дітей протягом дня.

«Програма Maple Bear спеціально розроблена для всебічного розвитку дитини: фізичного, інтелектуального, емоційного та соціального. Вона дозволяє опанувати навички, необхідні для викликів XXI століття», — говорить Родні Бріггс, голова та засновник міжнародної мережі шкіл Maple Bear.

«Наша програма спрямована на формування любові до навчання впродовж життя і прагнення бути громадянами світу. Ми хочемо, щоб наші учні мали глобальне мислення, а також шанували свою українську культуру, тому, окрім міжнародних стандартів, програма повністю виконує вимоги Міністерства освіти і науки України. Наша мета – не перетворити учнів на канадців. Ми хочемо, щоб вони стали громадянами, які б зробили значний внесок в українське суспільство».

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Якщо у Вас виникли додаткові питання, будь ласка, звертайтесь до Maple Bear Київ, Осокорки:

Телефон: +380443905862

Електронна пошта: contact.osokorky@kyiv.maplebear-cee.com

Web: https://kyiv.osokorky.maplebear-cee.com/

Instagram: https://www.instagram.com/maplebear_kyiv/

Facebook: https://www.facebook.com/maplebearkyiv/

Дата публікації
Перегляди
23
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