Світло в Києві на Різдво буде у всіх, але не постійно: гендиректор Yasno пояснив, що він мав на увазі

У Yasno пообіцяли, що протягом 25 грудня більшість киян матимуть світло у будинках.

Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко розповів, що попри дефіцит електроенергії у системі, енергетикам вдалося заживити 3 райони Києва.

Про це він повідомив 24 каналу.

Коваленко пояснив, що сьогодні, 25 грудня, у Києві у всіх буде електроенергія, але, ймовірно, її буде недостатньо, аби забезпечити потреби на всі 100%.

"Енергетикам вдалося придумати схеми заживлення 3 районів, які протягом останнього тижня найбільше страждали від відсутності світла – це Оболонь, Куренівка та Борщагівка. Там після обстрілів люди перебували без світла по кілька діб. А потім у них світло з'являлося лише на 2 – 3 години на добу", – розповів Коваленко.

За його словами, зараз ці райони заживляють одночасно з усім Києвом. Тобто різниці у графіках між правим та лівим берегами столиці тепер немає.

"Все місто 25 грудня "дихає" однаково з точки зору світла. Можна сказати, що прийшла рівність", – додав Коваленко.

Нагадаємо, ще сьогодні, 25 грудня, зранку У неділю, у ДТЕК повідомляли, що у Києві та області протягом дня будуть діяти аварійні відключення електроенергії.

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