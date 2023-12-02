Світло у Києві вимикатимуть у холоди за виняткових обставин: у ДТЕК пояснили, що це означає

Навіть за умови відключень світлофори у вечірній час у Києві працюватимуть та не створюватимуть незручностей для водіїв.

Які перспективи для мешканців Києва, чи зникатиме цієї зими світло у квартирах та офісах, розповів виконавчий директор компанії ДТЕК Дмитро Сахарук.

Про це пише "Великий Київ".

“У години пікових навантажень ввечері чи зранку під час досить холодної погоди можуть виникати дефіцити, які вцілому мають покриватися українською генерацією, імпротом. І якщо цього буде не вистачати, в деякі години можуть бути обмеження. Але це тільки в пікові навантаження, коли буде дуже холодно та буде дуже велике споживання”, – сказав виконавчий директор компанії ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телеканалу “Київ”.

Однак навіть за умови відключень світлофори у вечірній час у Києві працюватимуть та не створюватимуть незручностей для водіїв, зазначив представник ДТЕК.

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Про можливі відключення у години пік раніше повідомляв директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко. Його прогноз був більш категоричним – при -8°C світла точно не буде.

Заявляли також, що застосовувати графіки обмежень електроенергії поки не в планах Міненерго. Пояснювали, що у резерві перебувають додаткові потужності, які будуть запущені в роботу у разі збільшення споживання та потреб в електроенергії.

Схема використання електроприладів / Фото: Укренерго

Нагадаємо, на Україну чекає найважча зима в історії. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Тепер у пріоритеті ЗСУ протиповітряна оборона – ракети можуть зачекати. За словами військових, зима 2023-2024 може бути важчою за попередню, бо ворог планів не змінив, утім, став розумнішим.

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