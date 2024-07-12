Світло буде по чотири години на добу: влада назвала найгірший сценарій для Києва

Енергетики і влада готуються до різних сценаріїв щодо відключення світла в столиці.

Наразі прогнози щодо відключення світла у Києві стабільні. Втім, за найгіршого сценарію, електрика в столиці може бути лише чотири години на добу.

Про це заявив секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко в ефірі одного з телеканалів.

"Зважаючи на обсяги енергоспоживання, відключення двох-трьох черг. Фактично світло буде чотири години вдень і чотири години вночі - в кращому сценарії", - каже чиновник.

Хоч якось вирівняти може те, що виходять з ремонту додаткові енергетичні потужності атомних електростанцій. Тому може бути зміна графіків відключень.

"Поки що готуємось до різних сценаріїв. Зокрема, до найгіршого, про який нас попереджає ДТЕК, - це можливість того, що світло загалом буде чотири години на добу", наголосив Володимир Бондаренко.

Нагадаємо, у ДТЕК створили регіональні електромережі та створили спеціальну програму, яка допомагає дотримуватись соціальної справедливості при застосуванні відключень світла.

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