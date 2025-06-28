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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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У Києві приспустили головний прапор України: яка причина

Прапор піднімуть щойно погодні умови в столиці покращаться.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Головний прапор України

Головний прапор України / © unsplash.com

У Києві тимчасово опустять головний державний прапор України, що встановлений на Печерських пагорбах. Причина — погіршення погодних умов, зокрема сильний вітер.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА у Telegram.

За прогнозами Укргідрометцентру, до кінця 28 червня та протягом доби 29 червня у Києві очікуються пориви вітру швидкістю 15–18 м/с. Такий рівень небезпеки класифікується як жовтий (І рівень).

За інформацією комунального об’єднання «Київзеленбуд», рішення про тимчасове приспущення прапора ухвалили з міркувань безпеки — щоб уникнути пошкодження великого полотнища.

Головний флагшток країни встановлено на території Національного музею історії України у Другій світовій війні. Його висота становить майже 90 метрів, вага — 32 тонни, а розмір полотнища — 16 на 24 метри.

Прапор знову піднімуть у повний зріст після стабілізації погодних умов.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що до України повертається похолодання, та розповідали про те, як зміниться погода вихідними, 28–29 червня.

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