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- Київ
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У Києві приспустили головний прапор України: яка причина
Прапор піднімуть щойно погодні умови в столиці покращаться.
У Києві тимчасово опустять головний державний прапор України, що встановлений на Печерських пагорбах. Причина — погіршення погодних умов, зокрема сильний вітер.
Про це повідомили у пресслужбі КМДА у Telegram.
За прогнозами Укргідрометцентру, до кінця 28 червня та протягом доби 29 червня у Києві очікуються пориви вітру швидкістю 15–18 м/с. Такий рівень небезпеки класифікується як жовтий (І рівень).
За інформацією комунального об’єднання «Київзеленбуд», рішення про тимчасове приспущення прапора ухвалили з міркувань безпеки — щоб уникнути пошкодження великого полотнища.
Головний флагшток країни встановлено на території Національного музею історії України у Другій світовій війні. Його висота становить майже 90 метрів, вага — 32 тонни, а розмір полотнища — 16 на 24 метри.
Прапор знову піднімуть у повний зріст після стабілізації погодних умов.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що до України повертається похолодання, та розповідали про те, як зміниться погода вихідними, 28–29 червня.