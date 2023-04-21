Розірвання оренди землі посольства РФ в Києві: Росія обурилася та пригрозила Україні

Рупор Кремля Пєсков заявив, що Росія готова “відреагувати” на розірвання договору оренди землі з посольством Росії в Києві.

Росія обурилася тим, що Україна розриває договір оренди землі з посольством РФ в Києві. Рупор Кремля Пєсков готовий на це “відреагувати”.

Про це пишуть засоби масової пропаганди РФ.

Як зазначається, Пєсков відреагував на те, що Україна розриває договір оренди землі з посольством Росії в Києві.

"Звичайно відреагуємо. Тут в РФ же теж є земля під посольством України тощо", - сказав Пєсков.

Зазначимо, що 20 квітня міська рада Києва розірвала договір оренди землі з посольством РФ. За це рішення проголосували 73 депутати Київради.

Нагадаємо, що у Путіна міг статися нервовий зрив після його переходу на нові ліки від раку. Він зачинився в своїй кімнаті і плакав.

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