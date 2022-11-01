Сварка в таксі: у Києві водій висадив пасажирку, вдарив ножем у груди та відібрав смартфон (фото)

У Києві стався конфлікт між пасажиркою та водієм таксі.

Таксист висадив жінку, вдарив ножем у груди та відібрав у неї смартфон.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"До чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Володимирській чоловік наніс ножові поранення жінці та заволодів її особистими речами. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група, оперативники столичного главку та співробітники карного розшуку Шевченківського управління поліції", - розповіли у поліції.

Задля затримання нападника правоохоронці ввели у столиці спеціальну поліцейську операцію.

"Як нам стало відомо, потерпіла замовила таксі, однак під час поїздки у жінки виник конфлікт з водієм. Після чого, таксист висадив пасажирку на вулиці Володимирській та наніс їй удари ножем в груди й заволодів її мобільним телефоном. Лікарі госпіталізували жінку до медичного закладу, а ми розпочали невідкладні розшукові заходи", - розповів начальник Шевченківського управління поліції Ігор Падюк.

Співробітники карного розшуку поліції Києва встановили особу, яка може бути причетна до вчинення даного злочину та пересувається на транспортному засобі марки Ford.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів оперативники столичного главку та Шевченківського управління поліції затримали киянина, 1983 року народження, у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України на вулиці Полярній.

"Під час проведення невідкладного обшуку у автомобілі затриманого ми виявили та вилучили речовий доказ - мобільний телефон, який належить заявниці", - додав Падюк.

Наразі слідчі розпочали кримінальне провадження та повідомили фігуранту про підозру. Наступні 15 років він може провести за ґратами.

Нагадаємо, до суду передано справу "обухівського різника", який вбив свою наречену, розчленував її тіло та сховав у валізі. Жорстоким вбивцею виявився учасник токшоу про весілля.

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