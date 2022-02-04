Сварка у заторі: у Києві водій Chery побив водійку Chevrolet металевою палицею та вихопив смартфон

Сварка у заторі: у Києві водій Chery побив водійку Chevrolet металевою палицею та вихопив смартфон

Зловмисник втік на своєму автомобілі, але менш як за годину поліцейські його розшукали.

У Києві в заторі водій Chery побив водійку Chevrolet металевою палицею, вихопив її смартфон та втік на своєму автомобілі.

Подія сталася на Лісовому масиві, на вулиці Радистів.

Про це повідомляє поліція Києва.

Як розповів старший слідчий Деснянського управління поліції Олександр Кокідько, поліцейські опитали свідка події та встановили обставини вчинення злочину: "Ми з’ясували, що під час затору на дорозі між водіями двох транспортних засобів відбувся конфлікт. Далі водійка Chevrolet почала фіксувати на телефон сварку з водієм авто Chery, а він вихопив у неї з рук ґаджет. Окрім цього, фігурант схопив металеву палицю та накинувся на жінку. Його дії зупинив свідок події, який викликав поліцію та швидку медичну допомогу для 49-річної потерпілої, але зловмисник зумів втекти з місця події".

Менш як за годину поліцейські розшукали 41-річного киянина та затримали його за місцем проживання у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а також вилучили речові докази.

Жінку госпіталізовано до лікарні.

Слідчі Деснянського управління поліції розпочали кримінальні провадження за частиною першою статті 186 Кримінального кодексу України – грабіж, та частиною першою статті 122 Кримінального кодексу України – умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження.

"За процесуального керівництва окружної районної прокуратури фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні пограбування. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі. Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру за нанесення тілесних ушкоджень водійці", - додав поліцейський.

Нагадаємо, під Києвом мебляр жорстоко убив подружжя з Волині. Люди привезли йому дошки, а отримали молотком та ножем.

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