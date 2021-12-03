Сварка через неякісний ремонт закінчилась стріляниною: киянин отримав поранення в ногу

Фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

У столиці через неякісне виконання ремонтних робіт між двома чоловіками розпочався конфлікт та один із учасників застосував зброю. Внаслідок інциденту 24-річний киянин отримав поранення ноги. Зловмиснику загрожує до семи років тюремного ув’язнення.

Про це у п'ятницю, 3 грудня, повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення про стрілянину на проспекті Леся Курбаса у Святошинському районі столиці. За вказаною адресою оперативний черговий направив патрульних поліцейських, слідчо-оперативну групу територіального управління поліції та бригаду швидкої медичної допомоги", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що на місці події правоохоронці встановили, що під час з’ясування відносин, через неякісне виконання ремонтних робіт між двома місцевими мешканцями розпочалася бійка:

"Під час конфлікту зловмисник дістав предмет, схожий на пістолет, та здійснив декілька пострілів в сторону опонента. 24-річного киянина з травмою ноги госпіталізували до лікарні, де надали необхідну допомогу, після чого відпустили додому. Зловмисника, 1969 року народження, затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. У чоловіка ми виявили та вилучили револьвер "Флобер", який направили на експертизу", - повідомили правоохоронці.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – грубе порушення громадського порядку, із застосуванням предмета, спеціального пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо:

У Дніпрі чоловік розстріляв зі зброї та закидав камінням автомобіль коханої. Агресивного місцевого мешканця затримали копи.

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