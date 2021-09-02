"Сумний стан вбиралень, кімнат і найвихованіші таргани": студенти НАУ показали фото "відремонтованого" гуртожитку

Студенти вимагають розголосу ситуації.

Студенти гуртожитку № 11 Національного авіаційного університету в Києві поділилися фото умов проживання. Раніше адміністрація вузу звинуватила їх в недостовірності і стверджувала, що в гуртожитку ведеться ремонт.

Свіжими фото студенти, які знову заселилися в кімнати, поділилися з РБК.

"Ми хочемо розголосу цієї ситуації. Студенти перефоткали свої блоки і навіть додали листок з датою, так як прозвучали фрази "фото старі", – розповіли студенти і додали, що "у внутрішньому чаті" гуртожитку незадоволених просто видалили.

Своєю чергою чільник студради розповідав, що блоки відремонтовані, а в поганому стані залишаються тільки 10%. А незадоволені – це студенти, які просто погано вчаться або незадоволені переселенням.

Нагадаємо:

У середині серпня в мережі з'явилися фотографії моторошних умов проживання в гуртожитку №11 НАУ на вулиці Ніжинська, 29Д. На фото було видно сумний стан душових і вбиралень, а також кімнат студентів. У коментарях до локації на GoogleMaps пишуть: "гуртожиток давно потребує ремонту", "найвихованіші таргани", "непридатний для життя". Також додають, що "будь-яка будівля з Silent Hill буде більш придатною для проживання, ніж це". На тарганів скаржиться велика кількість студентів.

на вулиці Ніжинська, 29Д. На фото було видно сумний стан душових і вбиралень, а також кімнат студентів. У коментарях до локації на GoogleMaps пишуть: "гуртожиток давно потребує ремонту", "найвихованіші таргани", "непридатний для життя". Також додають, що "будь-яка будівля з Silent Hill буде більш придатною для проживання, ніж це". На тарганів скаржиться велика кількість студентів. Про те, коли в Україні з'являться нові гуртожитки для студентів - у нашому матеріалі.

Новини України: нові гуртожитки для студентів – коли їх збудують і який вигляд вони матимуть

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