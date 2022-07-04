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Судитимуть зрадника, який ​допомагав російським загарбникам у Бучі

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Судитимуть зрадника, який ​допомагав російським загарбникам у Бучі

Фото: gettyimages.com

Обвинувачений також проводив проросійську пропаганду серед жителів окупованого міста

Громадянин України від 26 лютого по 31 березня 2022 року під час окупації збройними силами РФ Бучі на Київщині перейшов на бік окупантів. Він надавав інформацію військовим підрозділам РФ про обстановку в окупованому місті і супроводжував їх під час патрулювання.  

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"Обвинувачений знаходив для ворога вигідні вогневі позиції з метою їх облаштування та подальшого знищення військовослужбовців Збройних Сил України. Чоловік також проводив проросійську пропаганду серед жителів окупованого міста, здійснював психологічний та фізичний вплив на місцевих мешканців, щоб придушити можливий опір з їхнього боку військовослужбовцям РФ", - йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно громадянина України за вчинення державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).

Нагадаємо, жителька Київщини мріяла стати "міністром освіти" на окупованих територіях і за це здавала позиції ЗСУ.

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