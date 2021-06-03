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Суддю з Броварів відправили за ґрати і конфіскували майно за хабар: деталі

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Суддю з Броварів відправили за ґрати і конфіскували майно за хабар: деталі

pixabay.com

Також у судді конфіскують автомобіль і земельну ділянку.

Суддю Броварського міськрайонного суду Київської області визнали винною в отриманні хабара і засудили до шести років позбавлення волі. Обвинувальний вирок 3 червня 2021 року оголосив Вищий антикорупційний суд.

Про це інформують у САП.

Прокурори САП встановили, що суддя отримала 1000 Євро хабара за ухвалення рішення щодо повернення вилученого майна в межах справи про адміністративне правопорушення. Колегія суддів зваживши на докази, надані прокурором, визнала суддю винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Їй призначено покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з конфіскацією належного їй автомобіля та земельної ділянки та позбавленням права обіймати посади, пов’язані зі здійсненням правосуддя, терміном на 3 роки.

Вирок Вищого антикорупційного суду може бути оскаржений впродовж 30 днів з моменту його проголошення.

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