Суддя Тандир, який збив нацгвардійця на блокпосту, отримав майже 400 тисяч гривень винагороди

Така ситуація не є винятковою.
Суддя Олексій Тандир, який збив нацгвардійця на блокпосту у Києві, досі отримує суддівські винагороди.
Про це інформує Центр протидії корупції.
"Суддя Тандир з червня по листопад минулсудого року отримав майже 400 тисяч гривень суддівської винагороди. Хоча брехав у суді, що не отримує виплат", – зазначили у ЦПК.
Зазначимо, що навіть перебуваючи у СІЗО, суддя продовжував отримувати суддівську винагороду.
Попри це, у центрі зазнаачють, що така ситуація не є винятковою.
"Держаудитслужба виявила 9 суддів, яких відсторонили від правосуддя через притягнення до відповідальності, але які все одно отримували винагороду. Такі судді обійшлися бюджету у 6,5 мільйона гривень", - додали у повідомленні.
Родина загиблого нацгвардійця Вадима Бондаренка, якого збив на блокпості суддя Макарівського суду Олексій Тандир, 20 листопада подала заяву до Святошинського суду міста Києва про арешт майна звинуваченого. Однак підсудний в перерві між судовими засіданнями 6 грудня встиг розлучитися зі своєю дружиною і провести поділ майна.
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