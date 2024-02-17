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Суддя Тандир, який збив нацгвардійця на блокпосту, отримав майже 400 тисяч гривень винагороди

Суддя Тандир, який збив нацгвардійця на блокпосту, отримав майже 400 тисяч гривень винагороди

Суддя Тандир / Фото: скриншот з відео

Така ситуація не є винятковою.  

Суддя Олексій Тандир, який збив нацгвардійця на блокпосту у Києві, досі отримує суддівські винагороди.

Про це інформує Центр протидії корупції.

"Суддя Тандир з червня по листопад минулсудого року отримав майже 400 тисяч гривень суддівської винагороди. Хоча брехав у суді, що не отримує виплат", – зазначили у ЦПК.

Зазначимо, що навіть перебуваючи у СІЗО, суддя продовжував отримувати суддівську винагороду.

Попри це, у центрі зазнаачють, що така ситуація не є винятковою.  

"Держаудитслужба виявила 9 суддів, яких відсторонили від правосуддя через притягнення до відповідальності, але які все одно отримували винагороду. Такі судді обійшлися бюджету у 6,5 мільйона гривень", - додали у повідомленні.

Родина загиблого нацгвардійця Вадима Бондаренка, якого збив на блокпості суддя Макарівського суду Олексій Тандир, 20 листопада подала заяву до Святошинського суду міста Києва про арешт майна звинуваченого. Однак підсудний в перерві між судовими засіданнями 6 грудня встиг розлучитися зі своєю дружиною і провести поділ майна.

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